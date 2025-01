Kohukierre Conor McGregorin ympärillä jatkuu – taas oikeuteen

UFC:n supertähti Conor McGregor on haastettu oikeuteen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertoo ESPN.

ESPN:n tietojen mukaan McGregoria vastaan tehtiin siviilikanne tiistaina. Kanteen on tehnyt 49-vuotias nainen, joka syyttää McGregoria seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kanteen mukaan tapahtumat juontavat juurensa vuoden 2023 NBA-finaaleihin.

Kanteessa kerrotaan McGregorin johdatelleen kanteen tehneen naisen kädestä pitäen miesten vessan vessakoppiin, missä McGregor oli käyttänyt tätä seksuaalisesti hyväksi.

Uhri teki rikosilmoituksen asiasta jo pian tapahtuneen jälkeen, mutta tuolloin Floridan syyttäjänvirasto ei lähtenyt kuitenkaan ajamaan asiaa eteenpäin.

Kanteen tehneen naisen asianajaja Jim Dunn kommentoi asiaa ESPN:lle.

– Asiakkaani on harkinnut pitkään ja hartaasti päätöstään tehdä siviilikanne. Hän on peloissaan, että tämä voi vaikuttaa hänen työhönsä Wall Streetillä. Tämä on ainut tie, jolla hän voi jahdata oikeutta, Dunn sanoo.

Siviilikanteessa mainitaan myös, kuinka McGregor oli käyttäytynyt asiattomasti samaisessa NBA-finaaliottelussa jo aiemminkin, kun hän oli lyönyt Miami Heatin maskottia niin, että tämä oli joutunut sairaalaan.

McGregorin asianajaja Barbara Llanes on myös antanut vastineensa ESPN:lle.

– Melkein kaksi vuotta ja vähintään kolme asianajajaa myöhemmin asianomistajalla on uusi valheellinen tarina. Olemme luottavaisia, että tämäkin kanne tullaan hylkäämään, Llanes toteaa.

Viime vuoden marraskuussa Dublinin siviilioikeus antoi McGregorille raiskaustuomion Dublinissa vuonna 2018 tapahtuneesta raiskauksesta. McGregor joutui maksamaan uhrille 248 603 euron vahingonkorvaukset.