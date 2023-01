Conor McGregorista hirmusyytös – nainen avautuu "noidutun" UFC-tähden väkivallasta: "Luulen, että hän olisi tappanut minut"

Nimettömänä pysyvä naishenkilö on kertonut poliisille, että 34-vuotissyntymäpäiviään viettänyt McGregor potkaisi häntä vatsan seudulle ja löi häntä vapaaottelijan jahdilla Ibizan lähellä viime heinäkuussa. Nainen kertoo hypänneensä pois jahdilta, ja lopulta Punaisen ristin laiva poimi hänet kyytiin Formenteran saaren edustalta.

– Meillä on yhteisiä ystäviä, ja minun on pitänyt tavata hänet lukuisia kertoja. En voi uskoa, mitä hän teki minulle. Hän on rikollinen. Luulen, että hän olisi tappanut minut, jos en olisi poistunut jahdilta, 42-vuotias nainen kertasi poliisille Irlannissa.