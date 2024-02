Iittala kertoo, miksi se uusi ikonisen logonsa – "Tarkoitus ei ole heittää historiaa pois" – näin yhtiö kommentoi väitteitä mukiplagioinnista

Näin Fiskars kommentoi mukiplagiointiväitteitä

Kuva jo aiemmin myynnissä olleesta mukista on nähtävillä taidekäsityökauppa Okra-myymälän Instagram-tilillä.

Alla on nähtävillä kuva Iittalan PLAY-tuotesarjan mukista, jonka yhdennäköisyyttä toiseen tuotteeseen on hämmästelty sosiaalisessa mediassa.

Iittala on Fiskars-konsernin rekisteröimä tavaramerkki. Fiskars-konsernista asiaa kommentoidaan sähköpostitse seuraavasti:

– Designyhtiönä arvostamme muotoilua suuresti ja se kuuluu keskeisenä osana Iittalan brändin ytimeen. Muki on muotona universaali, arjen käyttöesine, josta on olemassa lukemattomia variaatioita. Tästä syystä eri mukimalleissa on usein samankaltaisia elementtejä, joita voi löytää laajasti mukimalleista ympäri maailmaa. Siten myös Iittalan PLAY-mukista ja muista mukimalleista voi löytää yhtäläisyyksiä.