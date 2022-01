Kohu edesmenneen Playboy-mogulin ympärillä paisuu – ex-puoliso sanoo Hugh Hefnerin kiristäneen naisia alastonkuvilla

Televisioyhtiö A&E julkaisi 24. tammikuuta kymmenosaisen Secrets of Playboy -dokumentin kaksi ensimmäistä jaksoa. Dokumentti käsittelee Playboy-kartanon pimeää puolta tuoden päivänvaloon Playboy-imperiumin ja sen edesmenneen perustajan, 91-vuotiaana vuonna 2017 menehtyneen Hugh Hefnerin varjeltuja salaisuuksia.

– Ensinnäkin haluamme sanoa: me luotamme ja vahvistamme naisia ​​ja heidän tarinoitaan, ja tuemme voimakkaasti henkilöitä, jotka ovat tulleet jakamaan kokemuksiaan. Brändinä, jonka ytimessä on seksipositiivisuus, uskomme, että turvallisuus, turvatoimet ja vastuu ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja kaikki vähempi on anteeksiantamatonta, kirjeessä todetaan.