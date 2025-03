Muistatko Playboy-tähti Kendra Wilkinsonin? Tunnustaa kärsivänsä traumoista

Entinen Playboy-pupu ja tosi-tv-tähti Kendra Wilkinson puhuu tuoreessa podcastissa vaikeasta nuoruudestaan.

Kiireistä elämää viettävä Kendra Wilkinson, entinen Playboyn-malli ja nykyinen kiinteistövälittäjä, paljastaa tuoreessa podcastissa kärsivänsä edelleen vuosistaan Playboy-kartanolla, kertoo muun muassa Buzzfeed.

Edesmenneen Playboymoguli Hugh Hefnerin kanssa seurustellut Wilkinson,39, asui kartanossa vuosina 2004–2009. Wilkinson oli vain 18-vuotias, kun hän muutti kartanoon.

Tuoreessa I Do, Part 2 -podcastin jaksossa malli kertoo olleensa vaikea teini. Hän muun muassa paljastaa myyneensä kokaiinia vain 15-vuotiaana ja olleensa epävakaa. Hän sanoo etsineensä vääriä asioita.

– Sanon vain, että oli helppoa ottaa menolippu Los Angelesiin ja Playboy-kartanoon. Kuinka haavoittuvainen olinkaan.

Hänen mukaansa hän sai tarvitsemaansa hyväksyntää kartanolla. Hän toteaa olleensa paremmassa turvassa siellä kuin kadulla myymässä huumeita.

– Olin terve, söin salaatteja ja treenasin. En käyttänyt huumeita joka päivä.

Kenra Wilkinson kuvattuna helmikuussa 2025.

Wilkinson kuitenkin toteaa Playboy-elämän jättäneen pysyviä traumoja. Hän myöntää käyneensä terapiassa, koska kokee seksin ja ihmissuhteet ongelmallisina. Hänen mukaansa hänellä on epäterveitä ajatuksia, jotka eivät sovellu avioliittoon.

Vuonna 2009 Wilkinson muutti pois Playboy-kartanosta, jolloin oli 23-vuotias. Pian hän tapasi entisen aviomiehensä Hank Bassetin. Pariskunta sai kaksi lasta. Kaksikko erosi vuonna 2018.

– Playboy-kartanosta siirryin avioliittoon silmänräpäyksessä. Se oli oikea ajoitus. Huomasin olevani tylsistynyt kartanolla ja ajattelin, että olen valmis lähtemään ja perustamaan perheen.

Wilkinson on esiintynyt monissa tosi-tv-ohjelmissa, kuten Playboy-kartanon elämästä kertovassa The Girls Next Door -sarjassa. Hänen mukaansa tosi-tv on jättänyt häneen syvemmät arvet kuin aika Playboy-kartanolla. Hän sanoo myyneensä sielunsa paholaiselle.

– Kadun sitä paljon. En kadu playboyta, mutta kadun sitä miten asiat menivät showbisneksessä.

Nykyisin Wilkinson työskentelee muun muassa kirjailijana, sekä kiinteistövälittäjänä.