Hugh Hefnerin leski Crystal Hefner kihlautui

Edesmenneen Playboy-miljonääri Hugh Hefnerin kanssa naimisissa ollut malli Crystal Hefner, 39, on kihlautunut kumppaninsa James Wardin kanssa, kertoo Us Weekly. Pari vaihtoi kihlat vuoden yhdessäolon jälkeen.

Ward kosi Hefneriä heidän palattuaan kuukauden mittaiselta vuosipäiväreissultaan Afrikasta. Hefner kertoo Us Weeklylle, että Ward onnistui yllättämään hänet täysin.

Ward oli rakentanut Hefnerin talon yhteyteen pation nimenomaan kosintaa varten. Paikalla, johon hän pation rakensi, on tärkeä merkitys hänelle ja Hefnerille.

– Se on sama paikka, jossa olimme vuosi sitten piknikillä. Paikka, josta tuli meidän. Minulla ei ollut aavistustakaan, että hän oli salaa muuttamassa sen joksikin pysyväksi ja symboliseksi. Luulin, että lähdemme vain kävelylle, mutta kun näin kukat, käsinkirjoitetut viestit ja meren, joka ulottui loputtomiin edessämme, tiesin, että jotain poikkeuksellista oli tapahtumassa, Hefner kertoo Us Weeklylle.

– Olin häkeltynyt tajutessani, että hän oli rakentanut kokonaisen pation juuri tätä hetkeä varten. Se oli yksi huomaavaisimmista asioista, joita kukaan on koskaan tehnyt minulle, hän jatkaa.

Hefner ja Ward aikovat nauttia kihloissa olemisesta hetken aikaa. Pari on kuitenkin keskustellut jo tulevista häistään, joita he suunnittelevat tanssivansa vuonna 2026. He haaveilevat intiimistä, ulkoilmassa pidetystä hääseremoniasta, joka on "täynnä rakkautta, merkitystä ja yhteyttä".

