Kohta esiteltävässä iPhonessa turhauttava rajoite? Yksi huomio saa "hälytyskellot soimaan"

Apple valmistautuu parhaillaan esittelemään seuraavan sukupolven iPhonen. Virallista esittelypäivää ei ole vielä kerrottu julkisuuteen, mutta tyypillisesti uudet lippulaiva-iPhonet on esitelty syyskuun alkupuolella.

Yksi varmimpina pidetyistä muutoksista iPhone 15 -mallistossa on USB-C-latausliitin, joka korvaa Applen oman Lightning-liittimen. Taustalla on Euroopan unionin vaatimus . Vaikka EU edellyttääkin Applen siirtyvän yleisen standardin mukaiseen liittimeen vasta ensi vuonna, odotetaan teknologiajätin ottavan sen käyttöön ainakin osassa malleista jo tänä syksynä julkistettavassa sukupolvessa.

Se, missä malleissa ja missä muodossa USB-C nähdään jo tänä syksynä, on vielä auki. Apple saattaa viivästyttää standardin laajempaa käyttöönottoa tuomalla USB-C:n ensimmäisenä esimerkiksi vain Pro-malliston puhelimiin. Tällöin perusmallin iPhone 15 olisi varustettu vielä Lightningilla, ja vasta ensi vuoden iPhone 16 vaihtaisi uuteen liittimeen.

Mahdollista – ja joidenkin arvioiden mukaan jopa todennäköistä – on se, että USB-C nähdään koko iPhone 15 -mallistossa, mutta Pro-versiossa liitin on USB-C:ksi naamioitu Thunderbolt tarjoten huomattavasti nopeampaa tiedonsiirtoa Pro-malleilla kuvattujen isojen videotiedostojen langallista siirtoa varten.

Viralliset latausjohdot kalliimpia

Moni iPhone-käyttäjä on saanut oppia kantapään kautta, etteivät kaikki Applen Lightning-latausjohdot ole samanarvoisia.

Valistuneemmat käyttäjät tietävät, että Lightning-johdot, joiden myyntipakkauksessa on merkintä Made for iPhone / iPad (suom. tehty iPhonelle / iPadille), ovat niitä varmimmin toimivia letkuja.

Made for iPhone, MFi, on Applen ohjelma, johon kuuluvat valmistajat tuottavat sertifioituja, Applen hyväksymiä lisävarusteita. Aitojen ja virallisten latausjohtojen tunnistamiseen on myös muita menetelmiä, joista Apple kertoo verkkosivuillaan tarkemmin.