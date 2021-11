Koenigsegg iski uuteen Jeskoon "maailman nopeimmin kiertävän" moottorin – kuuntele vaikuttava ääninäyte

Ruotsalainen hyperautovalmistaja Koenigsegg on iskenyt uuteen Jeskoonsa moottorin, jonka se kertoo reagoivan kaasupolkimeen tavalla, johon mikään muu tuotantoauto ei kykene.

Koenigseggin hieman erikoisella ilmaisutavalla Jeskon moottorin kiihtyvyyslukema on sekunnissa 31 700 minuuttikierrosta – laskennallisesti siis. Kun testi on tehty tyhjäkäyntiä korkeammilla lähtökierroksilla, on Koenigsegg saavuttanut sekunnissa jopa 46 000 minuuttikierroksen laskennallisen kiihtyvyyden. Se pitää saavutustaan tuotantoautojen ennätyksenä.