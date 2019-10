Kobolttia etsivä kaivosyhtiö jättänyt varauksia tuhansille neliökilometreille – kohteet Lapissa, Koillismalla ja Kainuussa

Latitude 66 Cobaltin mukaan tavoitteena on yhtenäisten geologisten alueiden tutkiminen. Yhtiö kertoo käynnistävänsä vuodet 2020–2022 kattavan hankkeen, jonka aikana kansainvälinen tutkijaryhmä kartoittaa parhaiden kobolttimalmioiden mahdollisia sijainteja.

Koboltti on välttämätön raaka-aine litiumioniakuissa, joita käytetään lukuisissa eri tarkoituksissa matkapuhelimista sähköautoihin ja tuulivoimaloihin. Valtaosa koboltista tuotetaan tällä hetkellä kurjissa oloissa Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Hoyerin mukaan laajan aluetutkimuksen puute on joissain tapauksissa johtanut lyhtyaikaiseen kaivostoimintaan, vaikka samalla vyöhykkeellä todennäköisesti sijaitsee paikantamattomia malmioita, jotka takaisivat kymmenien vuosien kaivostoiminnan.

– Olemme viimeisen kolmen vuoden aikana investoineet kolme miljoonaa euroa Kuusamon liuskevyöhykkeen tutkimuksiin. Geologeillamme on ymmärrys siitä, miten koboltti on asettunut nykyisille sijoilleen. Tätä tietoa on nyt mielekästä soveltaa iältään ja rakenteeltaan samanlaisiin geologisiin vyöhykkeisiin Suomessa, Hoyer sanoo.