Venezuelan itäosissa ainakin 14 kaivostyöntekijää on saanut surmansa rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa, kertovat paikalliset viranomaiset.
Katastrofiapua tarjoavat järjestöt ja maan asevoimat kertoivat yhteisessä lausunnossaan etsivänsä kultakaivoksesta työntekijöiden ruumiita.
Kaivoksen työntekijät olivat olleet maan alla, kun voimakas sade sai useat kaivoskuilut tulvimaan.
Ei ole toistaiseksi tiedossa, onko kyseessä laiton kultakaivos. Kuolemaan johtavat onnettomuudet ovat yleisiä laittomissa kultakaivoksissa Etelä-Amerikassa.