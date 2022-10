Kaivosyritys teki jättimäisen varauksen Uudellamaalla – "Ei kuulu kaupungin eikä kaupunkilaisten toivelistalle"

Kaivostoimintayritys elementX Finland Oy on kiinnostunut Uudeltamaalta mahdollisesti löytyvistä mineraaleista. Yritykselle on myönnetty yli 1 600 neliökilometrin laajuinen varausalue, joka levittäytyy kolmen kaupungin ja kuuden kunnan alueelle. Varaus on herättänyt paikallisissa huolta.