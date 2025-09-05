Nokia avasi uuden radioteknologian keskuksen Ouluun

1:37imgVerkkolaitevalmistaja Nokia on tänään avannut uuden radioteknologian keskuksen Ouluun
Julkaistu 05.09.2025 22:32
Toimittajan kuva

Joonas Turunen

joonas.turunen@mtv.fi

Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

Verkkolaitevalmistaja Nokia on tänään avannut uuden radioteknologian keskuksen Ouluun.

Nokian Oulun kampuksella työskentelee noin 3 000 asiantuntijaa yhdessä johtavien yliopistojen sekä teknologiayhtiöiden kanssa uuden sukupolven verkkojen kehittämiseksi.

Nokia hakee kasvua tekoälyn vaatimista nopeammista verkoista. Yhtiö toimittaa myös yhä enemmän laitteita sotilaskäyttöön.

Nokian johto kertoi tänään, että Kiina uhkaa estää eurooppalaisten verkkoyhtiöiden toiminnan maassa. Yhtiö toivoo, että EU-komissio päättäisi samanlaisista rajoituksista toiseen suuntaan.

Lisää aiheesta:

Orion avaa tutkimuskeskuksen Britanniaan – Suomessa muutosneuvottelutNokian miljardien yrityskauppa sai EU-komission hyväksynnänNokia ilmoitti yrityskaupastaToimitusjohtaja Lundmark: Nokia ei aio jatkaa tutkimusta ja tuotekehitystä VenäjälläJättikauppa Intiaan – Nokialle miljardisopimus suuren mobiilioperaattorin kanssaHuawein perustaja: Yhdysvallat ei voi murskata meitä
NokiaOuluTeknologiaDigiTalous

Tuoreimmat aiheesta

Nokia