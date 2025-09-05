Nokia avasi uuden radioteknologian keskuksen Ouluun

Verkkolaitevalmistaja Nokia on tänään avannut uuden radioteknologian keskuksen Ouluun.
Nokian Oulun kampuksella työskentelee noin 3 000 asiantuntijaa yhdessä johtavien yliopistojen sekä teknologiayhtiöiden kanssa uuden sukupolven verkkojen kehittämiseksi.
Nokia hakee kasvua tekoälyn vaatimista nopeammista verkoista. Yhtiö toimittaa myös yhä enemmän laitteita sotilaskäyttöön.
Nokian johto kertoi tänään, että Kiina uhkaa estää eurooppalaisten verkkoyhtiöiden toiminnan maassa. Yhtiö toivoo, että EU-komissio päättäisi samanlaisista rajoituksista toiseen suuntaan.