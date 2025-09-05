Tukkirekka syttyi tuleen kesken ajon – Turuntie ruuhkautuu

Täydessä lastissa ollut tukkirekka syttyi kesken ajon tuleen Turuntiellä eli valtatiellä 12 Nokialla.
Asiasta tiedottaa Pirkanmaan pelastuslaitos. Onnettomuus aiheuttaa ruuhkaa Turuntiellä.
Pelastuslaitos sai tehtävän palavasta ajoneuvosta kahden jälkeen iltapäivällä. Liikenne katkaistiin kokonaan sammutus- ja jälkiraivaustöiden ajaksi.
Toinen ajokaista avattiin liikenteelle kello kolmen jälkeen, tiedottaa tieliikennekeskus.
Pelastuslaitoksen arvion mukaan liikenne palautuu normaaliksi molemmilla kaistoilla arviolta iltakuuteen mennessä.