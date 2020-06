KKV epäilee: Kuusi taksien välityskeskusta on jatkanut Kela-kyytien kilpailun rajoittamista – "Tämä on vähentänyt kilpailua taksimarkkinoilla"

KKV kertoi maaliskuussa 2019, että se epäilee 13:a taksien välityskeskusta kielletyistä kilpailunrajoituksista. Virasto kertoo nyt, että seitsemän yhtiötä on muuttanut ongelmallisiksi arvioidut toimintatavat ja tutkinta niiden osalta on päättynyt eilen.

– Viraston selvitysten perusteella näyttää siltä, että useiden alueellisten tilausvälityskeskusten toiminta on estänyt tai vaikeuttanut autoilijayrittäjien toimintaa. Tämä on vähentänyt kilpailua taksimarkkinoilla, jolloin myös asiakkaiden valinnanvara on kaventunut, KKV:n johtaja Valtteri Virtanen kertoo tiedotteessa.