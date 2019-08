Kinastelua taksijonoissa, epäilyjä kartelleista, poskettoman kalliita kyytejä – taksiuudistuksen aiheuttaman sotkun tutkiminen ja siivoaminen voi viedä viranomaisilta pitkän tovin 

Puutteita on ollut ainakin hinta­tietojen selkeydessä ja Kelan maksamien kuljetusten jakamisessa taksi­yrittäjille. Asiakkaiden on etenkin taksitolpalla vaikea verrata kyytien hintoja ja sitä, mihin taksin hinnoittelu perustuu.

Näytön kerääminen vie aikaa

Julkisuudessa on kerrottu kuljettajien kinastelusta taksijonoissa ja poskettoman hintaisista ­matkoista. KKV:n kuluttajapuolelle valituksia on tullut vuoden aikana vajaat 200. Aiempina vuosina niitä on tullut alle sata.