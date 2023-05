Kivikova kiinnitys – maailmanmestarivalmentaja Rikard Grönborg liittyy C Moren MM-kiekkotiimiin

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

C Moren kiekkotiimi on valmiina tasan viikon päästä käynnistyviin jääkiekon MM-kotikisoihin.

Urakka on iso, sillä reilun kahden viikon aikana edessä on 64 ottelua, joista yli 20 esitetään C Moressa pitkän ottelustudion kera.