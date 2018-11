Kiteeläisyritys sai ahaa-elämyksen Trumpin kehuista ja lähettää harvennuslaitteensa Amerikan-valloitukseen: "Melkein yöunet meni" – Suomesta maailmalle pian myös metsäpalojoukkoja

– Täälläkin suomalaisten osaaminen nousi esiin keskusteluissa. Presidentti Donald Trumpin viittaukset on havaittu. Kysyttiin taas mitä olemme tehneet. Vastaan, että kokonaisuus. Meillä moni pieni asia on paremmin kuin naapureissa, Ruuska kertoo.

Torjuntajoukot työlistalla



– Kehitetään metsäpalojoukkoja, jotka kerättäisiin tarpeen tullen kansainväliseen käyttöön muutamalta pelastuslaitokselta. Heidän kanssaan tehtäisiin sopimukset tällaisesta valmiudesta. Toki niillä voisi olla käyttöä muissakin isoissa onnettomuuksissa. Tämä on työlistalla, Ruuska vahvistaa.

Pelastusylitarkastaja korostaa, että ensin on kuitenkin varmistettava oma pesä ja kotimaan tarpeet.

Suomessa metsäpalojen torjunta perustuu metsänhoitoon ja tehokkaaseen valvontaan. Kriittisinä aikoina lentovalvonta on päivittäistä. Metsäautotieverkosto vie sammutusväkeä ja varusteita naapurimaita helpommin lähelle kohteita.

Vaikeina kohteina Viitaniemi pitää latvapaloja, jotka leviävät nopeasti monikerroksisissa metsissä, joita on varsinkin suojelualueilla.

Harvennuslaite syö pensaikkoa



Kiteeläinen konepajayritys Valliusforestry tajusi presidentti Donald Trumpin kehuttua suomalaista metsänhoitoa, että heillä on tuotekehityksessä laite jolla voisi olla isot markkinat Yhdysvalloissa.

Yrittäjä Keijo Mutanen (oik.) uskoo, että metsänhoitolaitteilla on maailmalla kysyntää.

Yrittäjä Keijo Mutanen (oik.) uskoo, että metsänhoitolaitteilla on maailmalla kysyntää.

Yrityksen laite on suunniteltu alunperin suomalaiseen taimikonhoitoon. Pienpuun harvennuslaite soveltuu Mutasen mukaan hyvin myös pensaiden raivaukseen.

– Esimerkiksi Kaliforniassa palaneilla alueilla juuri pensaat ovat ongelma. Sitä puskaa on aivan tuhottomasti ja ne pitäisi saada pois. Kun puskat syttyvät palamaan, ne levittävät sitten metsäpalon erittäin nopeasti ylös puustoon.

Kiteeläisyritys on aloittanut laitteen markkinoinnin ja urakoitsijoiden etsimisen. Samaan aikaan kehitetään kokonaisuuteen liitettävää keräyslaitetta. Prototyyppi on työn alla Hollannissa.

– Harvennuslaitteella katkaistut puskat ja pienpuusto on kerättävä tietenkin maasta pois, ettei ne jää lisäämään palokuormaa.

Mutanen laskee, että poistettavaa pensaikkoa on pelkästään Yhdysvalloissa miljoonia hehtaareja.

– Asutuksen ympärille on tehtävä laajat turva-alueet, joilta palokuorma on poistettava. Se on iso urakka.