Oululaisyhtiö kehitti mullistavan palontorjunta-aineen – "Jos kerromme tarkemmin, niin meillä ei ole mitään patentoitavaa"

– Aine on täysin käyttökuntoista. Sitä on käytetty Metsähallituksen ennallistamispoltoissa. Kokemukset ovat olleet hyviä, sanoo Xpyron tuotekehitysjohtaja Kimmo Saari.

Yhtiö ei liikesalaisuussyistä kerro tarkemmin, mitä aine on.

"Ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen"

Yhtiö kertoo kehittäneensä useita aineita, joita voidaan tilanteesta riippuen käyttää erilaisten palojen torjuntaan. Esimerkiksi maan sisässä kyteviä turvepaloja varten on oma aineensa.

– Keskusteluita käydään useamman valtion kanssa. Suomessa aine saadaan markkinoille varmaankin keväällä. Talvella kun ei ole lumen takia metsäpalojakaan. Kiinnostusta on kuitenkin koko ajan, kun kesät ovat eri aikaan eripuolilla maapalloa. Esimerkiksi Australiassa kesä on juuri tuloillaan.

Yhdysvaltojen Kaliforniassa kärsitään parhaillaan pahoista maastopaloista, joissa kuollut yli 60 ja yli 600 on kateissa. Saari sanoo, että uuden aineen käytöstä Kalifornian palojen torjunnassa on keskusteltu. Hänen mukaansa keskusteluita on käyty sekä Kalfiornian osavaltion että Yhdysvaltain liittovaltion viranomaisten kanssa.