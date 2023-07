Euroopan rajut metsäpalot voivat olla tulevaisuudessa mahdollisia Suomessakin – "Varautukaa nyt kunnolla"

– Kyllä me siihen tietyllä tavalla olemme jo varautumassa.

– He ovat meitä varoittaneet kovasti, että nyt se on teidän momentum tällä hetkellä, että varautukaa nyt kunnolla.

Yleisesti metsäpaloihin varautumisen päivittäminen ja siihen liittyvä tutkimus on kuitenkin Suomessa hyvällä mallilla.

Pienissäkin paloissa riittää työtä

Laitinen kertoo, että Suomessa on toistaiseksi vältytty tilanteilta, joissa maassa olisi useampi laaja metsäpalo samaan aikaan. Toisin on käynyt esimerkiksi Ruotsissa, missä ennätykselliset palot riehuivat kesällä 2018.

– Tällaisia pitkiä kuivia kausia kun on, niin kyllä se on mahdollista, että täälläkin voisi tulla isoja tulipaloja. Niin kuin nähtiin 2018 Ruotsissa.

Laitilan mukaan Suomen ja Ruotsin metsät eivät poikkea merkittävästi toisistaan, mutta Suomessa on enemmän metsäautoteitä, jotka auttavat palopaikkojen saavuttamisessa. Suomen etuna on myös vedenottopaikkojen, eli järvien ja lampien, runsaampi määrä.

Kansainvälistä apua

Ruotsin pelastuslaitokset hyödyntävät nykyään metsäpalojen sammuttamisessa paljon ilmasammutusta, mikä Laitisen mukaan on tehokas keino.

Ruotsin koneet saadaan tarvittaessa Suomeenkin avuksi. Omien sammutuslentokoneiden hankkiminen Suomeen ei vielä ole Laitisen mukaan suunnitelmissa. Suomessa ilmasammuttamiseen on käytetty yleensä helikoptereita, ja apua on saatu muualtakin.

Suomessa metsäpalojen sammuttamiseen käytetään monipuolista, metsissä hyvin kulkevaa kalustoa. Käytössä on muun muassa metsäkoneisiin, traktoreihin tai mönkijöihin yhdistettäviä sammutusvälineitä. Isoimpien palojen sammuttamiseen voidaan tarvittaessa pyytää apua ulkomailta. Kansainvälisen avun vastaanottamista on myös parannettu, Laitinen kertoo. Neuvotteluja on jo käyty erityisesti ruotsalaisten kanssa.