Kissojen luovutusikä nousi nyt 14 viikkoon – tarkoituksena vähentää pentujen käytöshäiriöitä: "Etteivät pennut ole avuttomia ja onnettomia reppanoita"

12 viikon luovutusikä on kansainvälisen kissaliittojen kattojärjestön FIFen sääntö. Suomen Kissaliitto on ensimmäinen jäsenliitoista, joka nostaa rajan 14 viikkoon.

Kissaliiton puheenjohtaja Veikko Saarela kertoo, että päätös tehtiin yksimielisesti liittokokouksessa lokakuussa. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa kissojen hyvinvointi. Tutkimusten mukaan pidempi luovutusikä vähentää esimerkiksi kissojen käytöshäiriöitä. Lisäksi se antaa paremman aikaikkunan pakollisten rokotusten hoitamiseen.

Luovutusiän nostaminen osa laajempaa trendiä



Hänen mukaansa ainakaan julkista kritiikkiä uudistukselle ei ole kasvattajilta tullut. Kahden viikon lisäaika maksaa toki kasvattajille jonkin verran, mutta Saarelan mukaan kyse on kymmenistä euroista. Samalla liitto on laskenut hieman pentujen rekisteröintimaksua kädenojennuksena kasvattajille ja pentutehtaiden houkuttelevuuden vähentämiseksi.

– Tarinat siitä, että en halunnut rekisteröidä tätä kissaa, eivät johdu siitä hinnasta. 30 euroa on tänä päivänä niin pieni raha, että kasvattaja kyllä sen maksaa jos pennut ovat rekisteröintikelpoisia. Jos ne eivät ole, taustalla on monesti muuta ongelmaa: on tehty liian usein pentuja, tai pentujen vanhempia ei ole terveystestattu, Saarela kertoo.