Turussa on evakuoitu kerrostalopalon vuoksi kymmenen ihmistä ja yksi kissa, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan yksi ihminen loukkaantui palossa lievästi.
Kerrostalon ylimmän kerroksen asunto tuhoutui palossa. Loput asunnot säilyivät asuinkelpoisina, ja evakuoidut ihmiset ovat päässeet palaamaan asuntoihinsa.
Päivystävä palomestari Toni Pyökäri kertoi STT:lle keskiviikon vastaisena yönä kello kolmen maissa, että sammutustyöt oli saatu päätökseen.
Asunnossa oli syttymishetkellä yksi ihminen ja kissa. Pelastuslaitoksen mukaan asunnossa sisällä ollut ihminen pelastautui asunnosta omatoimisesti ennen pelastuslaitoksen tuloa.
Kun pelastuslaitos saapui palopaikalle, asunto oli vielä tulessa. Savusukeltajat tunkeutuivat asuntoon ja sammuttivat asunnossa olevan palon.
– Kissa oli vielä sisällä, mutta saimme sen pelastettua käytännössä vahingoittumattomana, Pyökäri sanoi.
Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen keskiviikon vastaisena yönä hieman ennen kello yhtä.