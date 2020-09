Kirveellä uhkaillut opiskelija sai palata kouluun – poliisi hämmästelee erikoista lakipykälää: "Miltä tämä on tuntunut muista opiskelijoista ja opettajista?"

Kaksoisrangaistavuuden kielto perusopetuslaissa tarkoittaa käytännössä sitä, että jos esimerkiksi uhkailuun ryhtynyttä oppilasta vastaan on vireillä syyte, ei koulu voi käynnistää samasta oppilaasta samoista syistä kurinpitomenettelyä.

– Onko tässä riski myös toiseen suuntaan eli tuomioistuimet eivät voi tuomita oppilasta vakavasta rikoksesta, jos koulu on jo antanut tälle kurinpitorangaistuksen?, kysyy Kilpeläinen blogissaan.

Kilpeläisen mukaan poliisin tiedossa on tapauksia, joissa lievemmissä rikoksissa on tehty syyttämättäjättämispäätöksiä, koska samassa asiassa on jo annettu koulun kurinpitorangaistus.