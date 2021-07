Kirsi Piha kertoo HS:lle päätöksestään vetäytyä pormestarikisasta – kokoomuksen raju sisäinen peli yllätti: ”Se on vähän niin kuin se eno, joka tulee sukujuhliin aina kännissä”

Piha ilmoitti tavoittelevansa pormestariehdokkuutta. Hän sai myös vastaehdokkaan, konservatiivisiipeä edustaneen kansanedustaja Wille Rydmanin. Puolueen sisäinen kamppailu oli Pihan mukaan repivämpää kuin hän oli odottanut. Valtaosa puolueväestä on hänen mielestään asiallista.

– Sitten on iso fraktio, joka pitää kokoomuksen päätöksentekoa panttivankina, ja se on ruman näköistä, sanoo Piha HS:lle.

Kokoomuksen "ruma salaisuus"

– Se on vähän niin kuin se eno, joka tulee sukujuhliin aina kännissä. Se on kiusallista, mutta annetaan sille pullo ja annetaan sen kato olla tuolla nurkassa, kun tuo meidän eno nyt on vähän tuommoinen, hän sanoo.