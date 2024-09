Apu: Kirsi Piha erosi kokoomuksesta – "En halua olla legitimoimassa sitä, mitä nyt tapahtuu"

Piha kertoo halunneensa pitkään uskoa puolueeseen, mutta nyt tuo usko on mennyttä.

– Halusin oman identiteettinikin vuoksi kertoa, että asia on nyt näin ja sillä selvä, Piha sanoi Avussa.

"Kokoomus flirttailee perussuomalaisten kanssa"

Pihan ja kokoomuksen erimielisyydet tulivat julkisuuteen vuonna 2021, kun Helsingin pormestariehdokkuudesta vetäytynyt Piha sanoi, että kokoomukseen on pesiytynyt perussuomalaisiin kallellaan oleva klikki.

Hänen mukaansa kokoomus oli flirttaillut avoimesti perussuomalaisten suuntaan ja puolueen sisällä on käynnissä valtakamppailu liberaalien ja konservatiivien välillä.

– Se on vähän niin kuin se eno, joka tulee sukujuhliin aina kännissä. Se on kiusallista, mutta annetaan sille pullo ja annetaan sen kato olla tuolla nurkassa, kun tuo meidän eno nyt on vähän tuommoinen.