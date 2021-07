Kirsi Piha pamfletissaan: Kokoomukseen pesiytynyt perussuomalaisiin kallellaan oleva klikki, puolueen nykytila "vähän surullinen"

Hänen mukaansa kokoomus on flirttaillut avoimesti perussuomalaisten suuntaan ja puolueen sisällä on käynnissä valtakamppailu liberaalien ja konservatiivien välillä.

Kokoomuksen nykytila on Pihan mielestä "vähän surullinen". Piha kirjoittaa, että puolueiden tapa tuijottaa gallupeihin ja rajapintoihin johtaa valintatilanteessa olevan yhteisön helposti hankalaan pattitilanteeseen.

Piha sanoo nähneensä tässä ison ongelman Helsingin ja pormestarivaalin näkökulmasta. Helsingissä kuntavaaleissa ehdolla olleiden Wille Rydmanin ja Atte Kalevan ulostulot olivat Pihan mukaan merkittävästi eri linjalla kuin hän itse on.

– Kuinka voisin elää sen kanssa, että "ääni Pihalle on samalla ääni Rydmanille"?

– Se on vähän niin kuin se eno, joka tulee sukujuhliin aina kännissä. Se on kiusallista, mutta annetaan sille pullo ja annetaan sen kato olla tuolla nurkassa, kun tuo meidän eno nyt on vähän tuommoinen. Puheenjohtaja Petteri Orposta ei ole laittamaan enoa kuriin, Piha sanoi HS:lle.