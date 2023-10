Kirkkonummelta löytyi syrjäinen amfetamiinitehdas – poliisin mukaan tavoitteena miljoonien eurojen huumeet

– Organisaatio on tavoitellut Suomeen salakuljetetusta amfetamiiniöljystä jopa 250 kiloa käyttövalmista amfetamiinia eteenpäin levitettäväksi. Rikoskokonaisuudessa tavoiteltujen huumausaineiden katukauppa-arvoksi on arvioitu yli 8,5 miljoonaa euroa, poliisi kertoi tiedotteessa.

Poliisin mukaan organisaatiolla on ollut yhteyksiä muun muassa Puolaan, Hollantiin ja Turkkiin. Esitutkinta on valmis, ja asia on siirtynyt syyttäjän harkittavaksi.