Kirjeenvaihtajan kommentti: Trump sai ensimmäisen vakavasti otettavan haastajan presidenttikilpaan – Floridan kuvernööri Ron DeSantis näkee itsensä kulttuurisodan soturina

DeSantisilla on ainakin paperilla kaikki kohdallaan – hän on nuori (44-vuotias), hänellä on rintasyövästä selvinnyt vaimo ja kolme lasta, DeSantis on käynyt armeijan ja mikä tärkeintä – hän osaa voittaa. DeSantis uudellenvalittiin Floridan kuvernööriksi historiallisella äänierolla.