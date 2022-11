Tätä miestä veikataan Trumpin kovimmaksi haastajaksi – woke-vastaisuutta ja laskelmoivaa populismia

Vaaliteemoina on republikaanien osalta ollut erityisesti inflaatio, rikollisuus ja laiton maahanmuutto. Demokraatit ovat taas nostaneet aborttikysymyksen vahvasti esille.

Donald Trumpin ehdolle asettumista vuoden 2024 presidentinvaaleissa on uumoiltu jonkin aikaa. Vastikään Trump vihjasi ilmoittavansa jotakin ”suurta”, mikä todennäköisesti viittaa ehdolle asettumisen julistamiseen.

– Itse olen sitä mieltä, että on mahdollisuuksia, mutta paremmat mahdollisuudet ovat tällä hetkellä Floridan kuvernööri Ron DeSantisilla, sanoo kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä.

"Laskelmoiva populisti, mutta älykäs"

– Hän on fiksumpi versio Trumpista. Laskelmoiva populisti, mutta älykäs, Penttilä muotoilee.

– Monet floridalaiset kyllä sanovat, että hän on niin armoton politiikassaan, että hän ei mikään kiltti mies ole.

Demokratia romahtamassa vai yhteiskunta menossa liian vasemmalle?

Monet asiat ovat politisoituneet Yhdysvalloissa kuluneina vuosina hyvin voimakkaasti, ja niitä käytetään poliittisena työkaluna oman puolueen agendan edistämiseen. Esimerkkinä tästä on viime kesän aborttioikeuden rajoittaminen.

Demokraattien mielestä republikaanit vaarantavat Yhdysvaltojen demokratian

– Demokraattien tarina taas on se, että demokratia on vaarassa, ja että republikaanit tekevät päätöksiä, joiden tuloksena Yhdysvalloista loppuu demokratia. Eli tässä on kaksi täysin erilaista tarinaa, Penttilä toteaa.