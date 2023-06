Tämän takia Ron DeSantis hyökkää opettajia, vähemmistöjä ja liberaaleja vastaan – "Hänellä on hyvät mahdollisuudet"

DeSantis on tunnettu muun muassa vähemmistöjen oikeuksien rajoittamisesta kotiosavaltiossa, ja kannattajat uskovat, että kysyntää konservatiiviselle politiikalle riittää myös Floridan ulkopuolella.

Floridalainen Milton Fry aikoo äänestää republikaanien esivaaleissa Ron DeSantisia. Fry tukee DeSantisin kulttuurisotaa ja lakimuutoksia, joilla on rajoitettu aborttioikeuden lisäksi koulujen keskustelua rodusta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä.

– Opettajan ei pitäisi kertoa oppilaille, miten ajatella. Sitä, että joku julistaa, että en ole poika tai tyttö, tai nainen tai mies, vaan jotain muuta. Ei elämää niin tarkoitettu elettäväksi, Fry sanoo MTV Uutisille.

Entistä presidentti Donald Trumpia esivaaleissa äänestävä Paul Palivoda tukee myös DeSantisin rajoituksia. Palivodan mukaan DeSantisissa olisi hyvät varapresidentin ainekset.

Mikä sinua kouluissa huolettaa?

– Koko woke-homma. Transvestiitit ja transsukupuoliset. Poikien ja tyttöjen pukuhuonekopit ja liikuntatunnit, Palivoda sanoo.

Historianopettaja Don Fallsin mukaan DeSantisin väitteet koulujen opetuksesta eivät pidä paikkansa. Falls on opettanut 38 vuotta.

– Ei tässä osavaltiossa kukaan opettaja opeta oppilaille, miten käyttäytyä seksuaalisesti tai neuvo, miten olla heteroita, homoja tai mitä tahansa. Se on suoraan sanottuna valhe, jota DeSantisin tukijat ja DeSantis itse levittävät, Falls sanoo.

– Oppiaiheet koskien rotua, sukupuolta ja LGBTQ-yhteisöjä ovat nykyään myrkyllisiä riippumatta onko kyse hallinnon tai historian tunnista. DeSantisin lain kieli on hyvin subjektiivinen, mikä on ongelmallista, sillä nyt kuka tahansa kuten kuvernööri, lainsäätäjät tai koulun johtokunta voi tulkita sitä miten haluaa ja sanoa, että oppitunnit mitä opetan rikkovat lakia, Falls sanoo.

Falls opettaa 17–18 vuotiaita Manatee High Schoolissa (lukiossa) ja kertoo joutuneensa peittämään suurimman osan oppikirjoistaan uusien rajoituksien vuoksi.

– Ne ovat ihan tavallisia historian kirjoja, kuten Yhdysvaltain presidenttien historiaa tai muita historiallisia teoksia. Ei siis mitään pornoa tai hävytöntä materiaalia.

"Ei turhaan pidetä Trumpin kovimpana haastajana"

DeSantisin rajoituksia Floridan koulujen opetukseen ovat muun muassa STOP Woke Act ja HB 1557 -laki, jota kritisoijat kutsuvat "älä sano homo" -laiksi. Lakimuutoksien vuoksi Falls on joutunut sensuroimaan oppikirjahyllystään muun muassa historioitsija Eric Fonerin The Story of American Freedom -kirjan ja Deborah Gray Whiten Ar’n’t I a Woman -teoksen. Kummassakin kirjassa käsitellään orjuusaikaa Yhdysvalloissa.

Myös erilaisia perheitä käsitteleviä lastenkirjoja on sensuroitu kouluissa kuten And Tango Makes Three -lastenkirja, joka perustuu tositarinaan miespingviiniparista New Yorkin Keskuspuiston eläintarhassa.

Osa republikaanien rahoittajista on huolissaan siitä, että DeSantisin kulttuurisota ja politiikka on liian äärikonservatiivista valtaväestölle. DeSantisin aborttilain vuoksi abortti on kielletty kuuden raskausviikon jälkeen, jolloin moni ei vielä tiedä olevansa raskaana. Eri kannatuskyselyjen mukaan suurin osa amerikkalaisista kannattaa sallivampaa aborttioikeutta.

Politiikan tutkija Aubrey Jewett sanoo, että kulttuurisota on tärkeä DeSantisille koska hän uskoo, että Yhdysvallat on siirtynyt liikaa liberaalien suuntaan. DeSantis myös laskelmoi, että samoin uskoo tarpeeksi moni äänestäjä.

– Alhaisemmat verot ja vähemmän sääntelyä yrityksille ovat tärkeitä teemoja, mutta ne eivät motivoi ja innosta republikaanien äänestäjiä yhtä paljon kuin sosiaaliset, kulttuuriset ja uskonnolliset asiat, University of Central Floridan professori Jewett arvioi MTV Uutisille.

– Jos julistat kulttuurisodan, niin silloin hyökkäät joitakin vastaan. Jos olet progressiivi tai liberaali Floridassa, varsinkin elämäntyyliltäsi, niin olet varmasti tuntenut hyökkäykset. Se on aika ironista, että hän (DeSantis) puhuu Floridan osavaltion vapaudesta, mutta samalla rajoittaa ison joukon vapauksia, kuten vähemmistöjen, naisten, professoreiden, afroamerikkalaisten ja LGBTQ-yhteisön, Jewett sanoo.

DeSantisin kampanjointi on kiihdyttänyt republikaanien kärkiehdokkaan Trumpin hyökkäyksiä DeSantisia vastaan.