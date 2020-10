Kirjeenvaihtajan kommentti: Tasan kuukausi kaikkien aikojen vaaleihin – amerikkalaiset pohtivat, selviääkö kumpikin ehdokas hengissä vaalipäivään saakka

Valkoisen talon mukaan kyse on varotoimenpiteestä ja riskiryhmään kuuluvan 74-vuotiaan Trumpin oireita kuvataan lieviksi. Amerikkalaisen median tietojen mukaan Trumpilla on kuitenkin kuumetta. Nyt keskustelu käy kuumana, kuinka sairas Trump oikeasti on. Valkoinen talo vakuuttaa, että Trump pystyy hoitamaan presidentin virkaansa sairaalasta käsin.