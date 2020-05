Kotiinsa eristäytynyt demokraattien Joe Biden esiintyi julkisuudessa ensimmäistä kertaa yli kahteen kuukauteen – pitänyt pressitilaisuuksia talonsa kellaristudiosta

Sen jälkeen Biden eristäytyi koronavirusuhan takia kotiinsa Delawaressa. Hän kertoo käyneensä kotinsa ulkopuolella lähinnä ulkoilemassa. Virusepidemia on vaikeuttanut merkittävästi Bidenin kampanjaa ja sen näkyvyyttä.

Trump näkyy ja kuuluu

Sen sijaan republikaanien todennäköinen ehdokas, 73-vuotias istuva presidentti Donald Trump on saanut mielin määrin julkisuutta Valkoisen talon lähes päivittäisissä tiedotustilaisuuksissa.

Trumpin on sanottu käyttäneen koronaviruksen vuoksi pidettyjä pressejä myös oman kampanja-agendansa edistämiseen.

Biden on joutunut tyytymään lähinnä oman talonsa kellariin pystytetyssä studiossa tuotettuihin nettilähetyksiin ja haastatteluihin.

Yhdysvalloissa on määrä pitää presidentinvaalit marraskuun alussa. Puolueet eivät ole vielä nimenneet Bidenia ja Trumpia virallisiksi ehdokkaikseen, mutta kummallakaan ei ole enää vastaehdokkaita.

Tiimi ei luvannut lisää esiintymisiä

Joe Biden osallistui seppeleenlaskuun Delawaren New Castlessa yhdessä puolisonsa Jill Bidenin kanssa. Presidenttiehdokkaalla oli kasvoillaan musta kangasmaski. Donald Trump puolestaan on tullut tunnetuksi siitä, ettei käytä suositeltuja kasvosuojia – ainakaan julkisesti.

Trump puolisoineen osallistui seppeleenlaskuun Arlingtonin sotilashautausmaalla Virginiassa. Bidenin valitsema kotikaranteeni huolestuttaa osaa demokraateista, kertoo esimerkiksi New York Times.

Biden on kampanjaväkensä kanssa painottanut turvallisuuden merkitystä pandemian aikana. Siksi esimerkiksi suurten yleisötapahtumien järjestämistä on haluttu välttää, New York Times kertoo.