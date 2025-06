Kirjeenvaihtajan kommentti: Naton huippukokouksessa yritetään estää täysi sekasorto

Tiistaina alkavan Naton huippukokouksen päätavoite on pitää Donald Trump tyytyväisenä, kirjoittaa MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen.

Turmoil.

Sanan voi suomentaa myllerrykseksi, mullistukseksi, kaaokseksi tai sekasorroksi. Kevään aikana olen kuullut useamman diplomaattilähteen käyttävän sitä kuvaamaan tilaa, jossa Nato ja transatlanttiset suhteet ovat.

Tämän myllerryksen taustalla on tietenkin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän on arvaamaton johtaja maalle, jonka puolustusmenot kattavat tällä hetkellä kaksi kolmannesta koko Naton yhteenlasketuista menoista, ja jonka asevoimiin Euroopan puolustus on vuosikymmeniä nojannut.

Tällä presidenttikaudella Trump on entistäkin arvaamattomampi. Perinteisemmän ulkopolitiikan kannattajat on korvattu hallinnossa jees-miehillä.

Jo vaalikampanjansa aikana Trump sanoi, että antaisi Putinin tehdä mitä tahtoo niille Nato-mailla, jotka eivät täytä puolustusmenotavoitetta. Ensimmäisellä presidenttikaudellaan hän uhkasi vetää Yhdysvallat Natosta, jos menotavoitteita ei saavuteta.

Kevään aikana Trumpin hallinto on muun muassa viritellyt suhteita Venäjään, hyökännyt sanallisesti Euroopan perinteisiä valtapuolueita vastaan, aloittanut kauppasodan, äänestänyt YK:ssa yhdessä Venäjän ja Pohjois-Korean kanssa, tyrmännyt Ukrainan Nato-jäsenyyden sekä jäädyttänyt hetkellisesti sen saaman sotilasavun ja tiedostelutiedot.

Euroopan puolustuksen ja Ukrainan tukemisen Trumpin hallinto on ilmoittanut jäävän eurooppalaisten vastuulle.

Eurooppalaisempi Nato

Ajoittain liittolaisten on ollut vaikea edes pysyä perässä, mikä Naton mahtimaan linja esimerkiksi Ukrainan suhteen tänään on.

Diplomaattilähteiden mukaan vain yksi viesti Yhdysvalloista on pysynyt samana koko kevään: Yhdysvallat on sitoutunut Natoon eikä se ole puolustusliitosta lähdössä. Tämä on suuri helpotus liittolaisille, vaikka Trumpin arvaamattomuus kummitteleekin takaraivossa.

Euroopasta Yhdysvallat kuitenkin on lähdössä. Maa on tehnyt selväksi, että sen huomio on jatkossa enemmän Kiinan uhassa indopasifisella alueella, jonne on tarkoitus siirtää kalustoa ja joukkoja, jotka nyt ovat Euroopassa.

Euroopan konventionaalinen puolustus jää eurooppalaisten vastuulle Yhdysvaltojen tarjotessa ydinasepelotteen.

Taakanjaon sijaan Natossa puhutaankin nyt taakansiirrosta. Eurooppalaiset toivovat tämän tapahtuvan hallitusti siten, että Eurooppa pystyy korvaamaan lähtemässä olevat suorituskyvyt, mutta mitään takeita suopeasta aikataulusta ei ole.

Euroopassa tehtävä otetaan tosissaan, mutta useimpien arvioiden mukaan Yhdysvalloista itsenäisen puolustuksen kehittäminen vie joka tapauksessa ainakin kymmenen vuotta.

Julkilausumasta tulossa lyhyt

Pääsihteeri Mark Rutte on käytännössä jokaisessa lehdistötilaisuudessaan tänä vuonna korostanut Naton olevan yhtenäinen. Näinä hetkinä Naton tiedotustilassa istuessani on mieleeni tullut nettimeemien koira, joka istuu juomassa kahviaan vakuuttaen kaiken olevan hyvin, kun ympärillä riehuu tulipalo.

On selvää, ettei Haagiin kokoontuva Nato ole yhtä yhtenäinen kuin Joe Bidenin presidenttikaudella eikä luottamus Yhdysvaltojen sitoutumiseen liittolaisuuksiinsa ole samalla tasolla kuin ennen.

Vai kertooko se yhtenäisyydestä, että Haagin huippukokouksesta ollaan tällä tietoa saamassa hyvin lyhyt julkilausuma, jossa Venäjä ja Ukraina mainitaan pintapuolisesti?

Viime kesänä Washingtonissa loppuasiakirjassa oli yli 40 kohtaa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa tuomittiin kovasanaisesti, Venäjän todettiin olevan Naton suurin uhka ja Ukrainan tulevaisuuden vakuutettiin olevan Natossa.

Viimeksi viikko sitten Trumpin Yhdysvallat esti vahvat Venäjä-kirjaukset, kun G7-teollisuusmaat kokoontuivat Kanadassa.

Tavoitteena Trumpin tyytyväisyys

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kutsukin rajoittuu vain Alankomaiden kuninkaan illalliselle, mikä on selvä muutos edellisvuoteen. Etukäteen spekuloitiin, salliiko Trump ollenkaan Zelenskyin kutsumista Haagin, kun tämä väistämättä vie osansa parrasvaloista.

Ohjelma on muutenkin lyhyt. Tiistaisen illallisen lisäksi johtajat kokoontuvat vain yhteen 2,5 tunnin työistuntoon keskiviikkona. Ilmeisesti siksi, ettei Trump kyllästyisi ja lähtisi kesken pois.

Huippukokouksen agendan pääkohtakin on Trumpin toive: puolustusmenotavoitteen nostaminen viiteen prosenttiin. Eilen illalla Nato-maiden neuvottelijat löysivät yhteisymmärryksen asiasta Espanjan vastustelun jälkeen. Trump pääsee siis ottamaan itselleen krediitit historiallisesta päätöksestä.

Haagin huippukokouksessa päätavoite onkin Trumpin pitäminen tyytyväisenä. Ja miksei olisi, siten estetään Naton myllerryksen muuttuminen täydeksi sekasorroksi.