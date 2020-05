Kirjastot avaavat ovensa maanantaina: Vain Helsinki sallii hyllyjen tutkailun – muualla Suomessa tilanne on toisin

Hallituksen linjauksen mukaan ainoastaan lainaustoiminnan kannalta välttämättömät tilat voi pitää auki, joten esimerkiksi lukusaleissa ja työskentelytiloissa ei saa oleskella. Aluehallintovirasto on ohjeistanut kaupunkeja ja kuntia siitä, miten lainaustoimintaa voi harjoittaa.

Henkilökunnan vähäisyys suurin syy sille, ettei kirjoja pääse penkomaan

STT soitti lisäksi Tampereen, Turun, Oulun ja Rovaniemen kirjastojen johtamisesta vastaaville henkilöille. Näissä kaupungeissa vain varausten nouto ja kirjojen palauttaminen on sallittu maanantaista lähtien. Suurin syy on se, ettei kirjaston tiloja voisi valvoa niin, ettei kukaan jäisi mihinkään oleskelemaan.

– Meillä on todella vähän porukkaa tällä hetkellä töissä, joten emme ehdi kiertelemään tiloissa. Meillä on lisäksi niin paljon varauksia, että haluamme ensin turvallisesti toteuttaa varausten noudon, sanoo Oulun kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä.

Samankaltainen tilanne on Rovaniemellä. Rovaniemen kaupungin kirjastonjohtaja Nina Sipola sanoo, että osa henkilökuntaa on edelleen korvaavissa töissä.Myös monissa muissa kaupungeissa kirjaston henkilökuntaa siirrettiin muihin töihin, lomautettiin tai passitettiin vuosilomalle hallituksen sulkemispäätöksen jälkeen.

– Väkimäärää pitää pystyä rajaamaan ja valvoa sitä, että turvavälit säilyvät. Meillä on vasta osa henkilökunnasta töissä, joten päädyimme tähän (vain varausten noutoon), Sipola sanoo.Tampereen kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg sanoo, että esimerkiksi Tampereen Metso-kirjastossa sali on niin iso, että ihmiset häviäisivät helposti sinne ja olisi hyvin vaikea valvoa sitä, jäädäänkö sinne oleilemaan.

Helsingissä ei syntynyt perjantaina ruuhkaa

Helsingissä ihmisten turhaa oleilua kirjastoissa on estetty siten, että kaikki mahdollisuudet istumiseen on poistettu ja esimerkiksi tietokoneet on eristetty. Työskentelytiloihin ei ole pääsyä.