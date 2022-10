Kirjapaljastus: Paavo Lipponen löi Erkki Tuomiojalle nyrkkiä pöytään ja suomesta loppuivat sanat: "Don't f**k with me!"

Tähän päättyy kokous, muttei Paavon läksytys, hän kääntyy puoleeni ja sanoo "Don’t fuck with me!", sinun paikkasi on vaakalaudalla, jos tätä ei hoideta, mihin minä: "Don’t you fuck with me!". Paavo lyö nyrkkiä pöytään: "Minä olen [USA:n presidentti George W.] Bushille Valkoisessa talossa luvannut, että Suomi osallistuu rauhanturvatoimiin, ja sinä annat typeriä lausuntoja siitä, että vaikka YK:n mandaatti olisikin olemassa emme mene. Minä en kauaa odota."