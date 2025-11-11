Voittajateos on 52-vuotiaan brittiläis-unkarilaisen kirjailijan kuudes romaani.
Kirjallisuuden Booker-palkinnon on voittanut brittiläis-unkarilaisen David Szalayn romaani Flesh. Arvostetun kirjallisuuspalkinnon voittaja julkistettiin maanantaina Lontoossa järjestetyssä seremoniassa.
Voittajateos on 52-vuotiaan Szalayn kuudes romaani. Raastava teos kertoo unkarilaisesta työväenluokkaisesta siirtolaisesta, joka muuttaa ultravarakkaiden palvelukseen Lontooseen.
Kaikkiaan finalistien joukossa oli kuusi romaania. Szalay päihitti muun muassa ennakkosuosikit intialaisen Kiran Desain ja britti Andrew Millerin.
Edellä mainituista Desai voitti palkinnon vuonna 2006. Miller on ollut niin ikään aiemmin finalistien joukossa.
Tuomaristoa johti tänä vuonna Roddy Doyle, joka voitti itse Booker-palkinnon vuonna 1993. Hän on ensimmäinen Booker-voittaja, joka on toiminut tuomariston puheenjohtajana. Lisäksi tuomaristossa istui muun muassa Sinkkuelämää-tähti Sarah Jessica Parker.