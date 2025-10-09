Vedonvälittäjät ovat nostaneet voittajasuosikeiksi kiinalaisen Can Xuen ja unkarilaisen Laszlo Krasznahorkain.
Ruotsin akatemia kertoo tänään, kenelle myönnetään tämän vuoden kirjallisuuden Nobel-palkinto. Palkinnon saaja julkistetaan Tukholmassa kello kahdelta iltapäivällä Suomen aikaa.
Kuvassa Can Xue.
Kuvassa Laszlo Krasznahorkai.
Viime vuonna palkinnon sai eteläkorealainen kirjailija Han Kang. Toissa vuonna taas palkittiin norjalainen Jon Fosse.
Vedonvälittäjät ovat tänäkin vuonna laskeneet todennäköisyyksiä eri voittajaehdokkaille.
Esimerkiksi brittilehti Guardian kertoo, että suosikkeja tämän vuoden voittajaksi ovat kiinalainen kirjailija Can Xue ja unkarilainen kirjailija Laszlo Krasznahorkai. Can Xue oli voittajasuosikkien joukossa myös viime vuonna.
Lisäksi Guardian listaa kärkikahinoihin kanadalaisen Margaret Atwoodin, japanilaisen Haruki Murakamin ja Intiassa syntyneen brittiläis-yhdysvaltalaisen Salman Rushdien.
Kirjallisuuden Nobel-palkinto on myönnetty vuodesta 1901. Palkintosumma oli viime vuonna 11 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin miljoona euroa.