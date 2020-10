Kirja-arvio: Ydinisku Kuuhun ja muita järjettömiä sotilashankkeita

Washingtonin kansainvälisessä vakoilumuseossa työskentelevä Vince Houghton on koonnut kirjaansa lukuisia enemmän tai vähemmänn järjettömiä sotilashankkeita, jotka eivät ole koskaan toteutuneet. Monen hankkeen suunnitteluun on kuitenkin käytetty valtavasti aikaa ja rahaa.

Ydinisku Kuuhun on ehkä yksi kummallisimmista hankkeista, jota Yhdysvaltain asevoimat on pohtinut. Taustalla näinkin mahtipontiseen suunnitelmaan oli kylmä sota ja sen aiheuttama sotilaallinen kilpajuoksu kahden mahtimaan välillä.

Valtava spektaakkeli maapallon asukkaille

Epätoivo on johtanut myös lukuisiin muihin päättömiin hankkeisiin. Yhdysvaltain tapauksessa taustalla on ollut myös maan vauraus, sillä juuri Yhdysvalloilla on ollut varallisuutta rahoittaa kalliiden hankkeiden suunnittelua.