Kirja-arvio: Vinksahtaneelle tabujen ylittäjälle suunnattu sarjakuvakirja – kaikille sallittu

Islantilainen Hugleikur Dagssonin pieni sarjakuvateos on täynnä vinoa, paikoin suorastaan perverssin omituista huumoria. Leikinlaskun kohteeksi pääsevät ihan kaikki mahdolliset asiat uskonnosto seksiin ja kuolemasta pedofiliaan.

Näiden sarjakuvien sanomaa voisi pohtia pitkäänkin. Osa on nimittäin nerokkaita, suorasukaisia aforismeja maailmastamme: Kun palavasta talosta heitetään lapsi kadulla odottavalle pelastajalle, tämä ilmoittaa, ettei hänellä ole käsiä.

Paljon on myös yksinkertaista mutta silti monimerkityksellistä tarinaa. Kun Steve Jobs joutuu ristiinnaulituksi, hän toteaa päivän olevan paska, koska tilanteesta ei saa kunnon selfietä. Ristiinnaulitsemisteema jatkuu kirjassa myöhemminkin samoin kuin kuoleman tematiikka. Sarjamurhaajalle ehdotetaan murhakohteeksi isoäitiä.

On näistä tarinoista osa ihan hauskojakin mutta kieltämättä tuntuu, että taiteilija koettelee nykypäivänä hyvin epämääräisiksi muuttuneita sanomisen rajoja. Rajojen yli tai ali tässä mennään niin että rytisee.

Tai kun lapsi pohtii, että isä on maannut lattialla jo pari viikkoa kärpästentoukkien ympäröimänä ja taitaa siksi olla kuollut, sisko sanoo, että isä on vain kännissä.

Harvoin törmää näin häiriintyneeseen tuotokseen. Kun kirja on vieläpä ulkoasultaan aika harmittoman näköinen, sisältö on sitäkin yllättävämpi. Mutta älkää ymmärtäkö väärin. Tämä pieni sarjakuvakirja on kyllä lukemisen arvoinen jo sen takia, että tällä voi helposti ja nopeasti kokeilla oman huumorintajunsa rajoja.