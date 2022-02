Kirja-arvio: Tyyliopas aviomiehen murhaamiseksi

Lindstedtin ja Vuolan kirjan alaotsake on ”menetelmällinen murhamysteeri”. He ovat tarttuneet Alibi-lehden Anja B:n tositapauksesta kertoneeseen juttuun 101 tekstillisen ja kuvallisen prisman säteellä. 101 eri tyyliharjoitusta.

Alkusanoissaan he myös kertovat, että tarkoituksena oli tietoinen eri tyylien kokeilu ja hyödyntäminen, ranskalaisen Oulipo-kirjailijaryhmän hengessä. ”Kyse on siis erilaisista tekstin tuottamisen tekniikoista, jotka voivat kohdistua tekstin muotoon, sisältöön, rakenteeseen ja tai itse kirjoittamistapahtumaan.”

Lukukokemus – tarinan karmeudesta huolimatta - voi olla tyylillisesti hauska, no mutta tämäpäs on jännä -reaktion herättävä, kirjallisuutta ei-opiskelleelle täysin uudenlainen. Mutta myös sisällöltään pysäyttävä. Yksi näistä 101:stä murhakertomuksesta on tyttären lyhyt kirje. Se on teoksen riipaisevin.