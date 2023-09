Philip Teir: J & B. Kohtauksia eräänlaisesta avioliitosta (Otava 2023). 237 s. (Suom. Jaana Nikula)

Donnerin leski Bitte Westerlund ei kerro, kuka H on. Hän itse tietää, sillä otti tähän yhteyttä saatuaan tietää suhteesta.

Bittellä on käsittämättömän hyvä ja morbidikin huumorintaju (osa miehensä tuhkista kompostiin, viittaus Jörnin kompostivihamielisyyteen), ja naisen sitkeys.

Teos on pöyristyttävä, herkullinen, tirkistelevä, raivostuttava, koominen, ääneen naurattava, avoin ja melkein sääliä herättävä. Katarttinenkin varmaan, mutta ei katkera.

Äänessä on Donnerin lähellä olleiden naisten lisäksi myös hänen aikuista lapsikatrastaan.

On vaikea lokeroida tätä kirjaa. Eikä sillä ole merkitystä. Kirja vain nyt kannattaa lukea, koska se on vietävän koukuttava. Me ihmiset.