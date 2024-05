Kirja-arvio: Talouskasvun aika on Kiinassa ohitettu

Kommunistisen puolueen pääsihteerin ja presidentin Xi Jinpingin Kiina ei ole koskaan ollut avoin markkinatalous. Ei toki ollut Kiina häntä ennenkään. Xin myötä puolue on kuitenkin soluttautunut päsmäriksi liike-elämää myöten, sillä yksityisissäkin firmoissa on pakollinen puolueyksikkö.

Kasvun aika on Kiinassa ohitettu

Puolue pyrkii ohjaamaan taloudellista toimintaa viime kädessä sen oma legitimiteetti etusijalla, velka – paljolti kotimainen – on suuri, julkinen talous on vuodesta toiseen alijäämäinen, aluepolitiikka ei ole optimoitua, ja suuria kannattamattomia yrityksiä tekohengitetään.

Talouslukuihin ei voi luottaa

Yllä mainittuja niin sanottuja haasteita nousee esiin eri artikkeleissa, ja niitä on vielä lisää. Vaikeimmin muutettavissa on Kiinan väestön ikääntyminen ja kutistuminen.

Toki Kiina on yhä suuri markkina ja siellä on esimerkiksi teknologista tietotaitoa maailmallekin vietäväksi, ajankohtaisesti vihreässä teknologiassa. Kiinan oma siirtyminen pois kivihiilellä tuotetusta energiasta on kuitenkin vaikeaa, koska se on aluepoliittisesti herkkä asia.