Näin Helsingin pikkuveljestä tuli oikea kaupunki, jossa on puhuttu jo vuosia yli sataa kieltä

Vaikka Vantaan kaupunki täytti tänä vuonna 50 vuotta, itse kunnan historia on satoja vuosia vanha.

Nykyinen Vantaan kaupunki on siis 50-vuotias ja samalla väkiluvultaan Suomen neljänneksi suurin kaupunki. Asukkaita on nyt noin neljännesmiljoona. Heistä vieraskielisiä noin neljäsosa.

Muuttoliike leimannut Vantaata

50 vuoden jaksoa kuvataan kirjassa valtavana rakentamisen aikana. Uusille asukkaille on tietenkin täytynyt rakentaa koteja mutta myös monenlaisia kunnan palveluja, kouluja, kauppoja ja liikenneyhteyksiä.

Lisäksi valtio on siirtänyt yhä enemmän tehtäviä kuntien hoidettavaksi. Päivähoitolaki, peruskoulu-uudistus ja kansanterveyslaki lisäsivät kuntien, myös Vantaan taakkaa.

Matka oikeaksi kaupungiksi

Lentokentästä vaurautta kaupungille

Hyvät liikenneyhteydet mahdollistivat myös kaupan jättiyksiköiden perustamisen. Esimerkiksi pelkästään autoliikenteen varaan rakennettu Jumbo on ollut vuosikausia väärällään kuluttajia.

Sittemmin Kehärata tai lentokenttärata on ollut yhdistämässä Vantaan eri alueita ja mahdollistanut myös asuntorakentamisen raiteiden lähelle.

Politiikkaa ja taloutta runsaasti

Myös talouden jatkuva aaltoliike ja etenkin taantumakausista johtuvat säästötoimet jälkiseurauksineen on kirjattu kirjaan tarkasti.

Kyläpolitikointi ollut yleistä

Helsingin pikkuveli -syndrooma

Kirjan läpi kulkee ajatus siitä, että Vantaa on ehkäpä näihin päiviin saakka tuntenut jonkinlaista alemmuuskompleksia etenkin naapureitaan eli Helsinkiä ja Espoota kohtaan.

Vaikka Vantaa on suomalaisen mittapuun mukaan vauras kaupunki, on se kuitenkin ollut naapurikuntiaan köyhempi ja kehityksessään hitaampi.

Tuloerot näkyvät kyllä Vantaallakin, sillä kahtiajakautuneen kaupungin itäosaa on pidetty länsiosaa köyhempänä. Vantaan Seutu kertoi 1988, että Länsi-Vantaa juppiutuu, itää asuttavat köyhät.

Yhdistyminen Helsinkiin jäi toteutumatta

Nyky-Vantaata voi kutsua jo hyvinkin kansainväliseksi kaupungiksi, sillä Vantaalla on puhuttu jo yli vuosikymmenen ajan yli sataa kieltä. Vantaan neljännesmiljoonaisesta väestöstä vieraskielisten osuus on maan korkein, noin 25 prosenttia.

Muunkielisiä on erityisesti Itä-Vantaalla Hakunilassa, Tikkurilassa, Koivukylässä ja Korsossa. Vantaa on ollut edelläkävijä kotouttamisessa, mutta ongelmiakin on toki ollut.