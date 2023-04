Kirja-arvio: Maradona - jalkapallon mattinykänen

”Elää yhä” on tietysti muistoihin, myytteihin, tarinoihin ja tekoihin kentällä ja sen ulkopuolella liittyvä ilmaisu, viittaus kokonaisuuteen nimeltään Diego Maradona - vaikka kenestäkään ihmisestä ei saa täydellistä kuvaa, ei voida kirjoittaa kokonaan auki ja paljaaksi.

Brescian ja Pazin toimittama kirja on ensimmäinen englanninkielinen yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti kohdettaan monesta näkökulmasta lähestyvä teos. Siinä 18 kirjoittajaa 13 artikkelissa tuo esiin Maradonaa yksilönä, mutta erottamattomasti osana yhteiskuntaa, mediaa, politiikkaa ja mielenmaisemaa.

Teos kertoo, kuinka Maradonasta riittää ammennettavaa, ja kuinka hänen myyttinsä vaikuttavat jopa joissakin kirjoittajissa. Nimittäin välillä joistakin teksteistä huokuva, hermeneuttisuuden ylittävä fanitus – sellaiseksi sen kuitenkin luen – on aika paksua luettavaa. Hän kun tuntuu olevan lunastaja, vapahtaja, häntä ei saa eikä voi arvostella samalla mitalla kuin muita.

Ansaan, koska me kaikki olemme tolkuttomuuksiin ja kohtuuttomuuksiin syyllistyviä pikkuporvareita.

On kaikkien tiedossa, että Maradona huiteli monen naisen kanssa, osa heistä alaikäisiä, ei meinannut tunnustaa aviotonta lastaan, ja oli naisille verbaalisestikin perusäijä.

Maradonalaiset (Maradonian) feministit katsovat, että valtanäkökulmasta hyvin puutteellisissa oloissa varttunut Maradona edustaa alhaalta päin valtaa ja sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta haastavaa, establishmentille keskisormea näyttävää voimaa. Jalkapallo kansan lajina on marginalisoitujenkin urheilulaji, ja Maradona oli/on sen lihallinen ja äänekäs ikoni.

”(Omaelämäkerrassaan) I Am El Diego, kuten tatuoinneissaan marxilaisista vallankumouksellisista Che Guevarasta ja Fidel Castrosta, joita Maradona ylpeänä esitteli oikeassa kädessään ja vasemmassa jalassaan, hänen sosialisminsa on persoonallisuuspiirre, enemmänkin kuin sitoutuminen toimimaan sosialismin arvojen mukaan tai osallistua radikaaliin sosiopoliittiseen toimintaan. Maradona oli lopulta enemmän narsisti ja tatuointisosialisti kuin oikeudenmukaisempaan elämään pyrkivä aktivisti.”

Maradona luonnollisesti veti puoleensa. Hänen kanssaan ängettiin samaan kuvaan, tai haluttiin vain koskettaa kuin pyhää miestä. (Kirjassa on mainio artikkeli Maradona-kirkosta, osin vitsistä ja osin vakavasti otettavasta ilmiöistä pyhäpäivineen, uskontunnustuksineen ja rituaaleineen.)

Kirjassa käsitellään myös Maradonan omaelämäkerta Yo Soy El Diego (yllä mainittu I Am El Diego) vuodelta 2000. Muistikuvani on, että sen lukeminen oli välillä tuskallista, kun piti kahlata sivukaupalla toistuvaa uhriutumista ja muiden syyttelyä.

Huomattavasti parempi, analyyttisempi mutta erittäin luettava elämäkerta, on toimittaja Jimmy Burnsin The Hand of God (1996). Se onnistuu pitämään Maradonan jalustansa juuressa, olematta ilkeä.