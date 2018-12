Yksi osoite yhdistää historian dramaattisia tapahtumia – helsinkiläisen arvorakennuksen häkellyttävä historia paljastuu uutuuskirjassa

Talvisodan alkaminen on yksi, mutta ei suinkaan ainoa dramaattinen Suomen historian episodi, joka kuvataan vastikään ilmestyneessä Unto Hämäläisen kirjoittamassa ja Suomalaisen kirjallisuuden seuran kustantamassa teoksessa Historian paraatipaikalla – kivitalo Helsingin sydämessä.

Yhteistä dramaattisille tapahtumille on osoite, Korkeavuorenkatu 21.

Joku muistaa Ohranan talon

Alun perin se on rakennettu paremman väen asuintaloksi aikana, jolloin Helsingin asukasluku oli noin 50 000 ja kasvu voimakasta. Nykyään puhuttaisiin rakennusbuumista.

Tähän väliin varoitus: tämä kirja-arvio sisältää paljon nimiä. Mutta niin sisältää itse kirjakin, kaikkiaan 233 kappaletta. Se on 118-sivuiseen teokseen liikaa, olkoonkin, että suuri osa nimistä on Suomen lähihistorian tunnettuja hahmoja.

Tätä mielestäni kirjan ainoaa moitittavaa seikkaa paikkaa kylläkin lopun kattava henkilöhakemisto. Tarkka henkilöhakemisto on hyvän tietokirjan ominaisuus.

Historian paraatipaikalla kertoo paitsi Suomen myös rakennuksen historiasta. Siksi on syytä mainita talon rakennuttaja Per Erik Färlander. Nimi on jo vaipunut historian hämärään, ellei sitten joku muista, että hän perusti yhä toiminnassa olevan Sanduddin tapettitehtaan.