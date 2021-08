MTV Uutisten tiedot: Tiukkoja ravintolarajoituksia sovitellaan jo leviämisalueille – hallituksella torstaina istunto ja koronakatsaus

Muissa ravintoloissa eli ruokaravintoloissa alkoholia saa anniskella kello 7-19 ja aukioloaika on kello 5-20. Sisätiloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Istunto ja koronakatsaus

Hallitus kokoontuu torstaina kello 13 Säätytaloon pitämään istuntoaan, jonka jälkeen on koronakatsaus. Paikalla on vain osa ministereistä, sillä iso osa hallituksesta on vielä kesälomalla. Paikalla on kuitenkin ainakin pääministeri Sanna Marin (sd.).