Kimi Räikkösen temppu ei houkuta F1-tulokasta: "Se olisi noloa"

Mercedeksen 18-vuotias tulokaskuski Kimi Antonelli on onnistunut murtautumaan F1-sarjaan, mutta samaan aikaan italialaisen koulunkäynti on pahasti kärsinyt.

Antonelli suorittaa parhaillaan ylemmän toisen asteen koulutustaan loppuun, mutta opiskelun yhteensovittaminen F1-uran rakentamisen kanssa ei ole sujunut vaivatta.

– Minulla on viimeinen vuosi koulussa, päättökokeet, joten yritän tällä hetkellä sovittaa päivää, jolloin voisin tehdä ne, mikä on aika vaikeaa, Antonelli kertoi The Fast and the Curious -podcastin haastattelussa.

Samaan aikaan Mercedeksen kisakuskilla on edessään tiukka kolmen kisan putki Japanissa, Bahrainissa ja Saudi-Arabiassa.

Etunimensä takia Antonellia on verrattu usein kaimaansa Kimi Räikköseen, jonka koulut jäivät yhtä lailla kesken kuljettajauran viedessä mukanaan. Räikkönen keskeytti autonasentajan ammattikoulutuksensa 18-vuotiaana ja kaasutti Ladalla Keski-Eurooppaan vuonna 1997.

– Se olisi noloa vain jättää viimeinen kouluvuosi kesken. He lähettelevät minulle matskuja (etäopiskeluun), mutta se vaatii isoa sitoutumista, Antonelli huokaisee.

Antonelli vahvisti kysyttäessä, että hänen kompastuskivensä on matematiikka.

– Se on kamalaa. En aio valehdella. Minun täytyy vain hoitaa se, mutta se on vaikea aine.

Antonelli avasi F1-uransa nelossijalla Australiassa. Kiinan GP:ssä hän oli kuudes. Tallikaveri George Russell on ollut selvästi vikkelämpi, mutta italialainen ei ota tästä paineita.

– Minulla ei ole ollut kovin paljoa odotuksia, suoraan sanottuna. Yritän vain kovasti keskittyä prosessiin ja nauttia samalla, mutta haluan todella aloittaa hyvällä rytmillä, rakentaa sen päälle ja olla tasainen.