Max Verstappen hurjan spekulaation kohteena – Red Bullin aika loppumassa

Nelinkertainen F1-mestari Max Verstappen saattaa tehdä pian päätöksen Red Bullin jättämisestä, jos vauhti ei pikaisesti parane, uskoo asiantuntija Ralf Schumacher.

Verstappen aloitti kauden Australian GP:n kakkossijalla ja kamppaili Kiinassa kisan neljänneksi, mutta Red Bullin vauhti vaikuttaa ensipuraisulla jääneen selvästi kärkitalli McLarenissa. Myös Mercedes ja Ferrari ovat vaikuttaneet nopeammilta.

Samalla spekulaatiot Max Verstappenin tulevaisuudesta ovat kiihtyneet. Hän on ajanut koko F1-uransa Red Bullilla, mutta menestyksen vuosien jälkeen mestarikuski ei välttämättä katsele pitkään tallin alamäkeä.

– Luulen, että Max jättää tiimin. Varsinkin, jos mitään ei tapahdu seuraavissa kahdessa, kolmessa tai neljässä kisassa, koska silloin päätös tehdään, asiantuntija Ralf Schumacher sanoo Formel1.de-sivuston YouTube-kanavalla.

Kesken kauden Schumacher tuskin odottaa Verstappenin lähtevän Red Bullilta, vaan kyse on suunnasta kuluvan kauden päätteeksi. McLarenin ja Ferrari ovat jo sitoutuneet nykyisiin kuskeihinsa, mutta Mercedes ei ole vieläkään sitoutunut jatkamaan George Russellin sopimusta.

Aiemmin McLarenin toimitusjohtaja Zak Brown hämmensi soppaa ennustamalla, että Verstappen olisi suuntaamassa kauden päätteeksi mitä luultavammin Mercedekselle. Ralf Schumacher on samaa mieltä.

– Saatamme nähdä jonkun vaihdoksen Russellin ja Verstappenin välillä, koska se on varmaankin Maxin ainoa vaihtoehto tällä hetkellä, Schumacher ennustaa.

Schumacher näkee Red Bullin työskentelykulttuurin kokeneen viime vuosina suuria muutoksia, joihin syynä on tallipomo Christian Hornerin käsistä luisunut ote. Pääsuunnittelija Adrian Neweyn lähtö on herättänyt erityisesti huolta tulevasta.

– Luulen, että Max oli realistinen siitä, että näin voi käydä tänä vuonna, mutta hän ei olisi myöskään voinut päästä irti sopimuksestaan ilman kohua. Toinen yksityiskohta on, että tallilla, johon hän on halunnut siirtyä tai joka on ainakin ollut erittäin kiinnostunut hänestä, ei ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia vastata hänen palkkavaatimuksiinsa.