Kimi Räikkösen kilpakumppanilta tyly ennustus – tallikaverikin epäilee: "Hän ei tunne kaikkia kuskeja"

Suomalainen F1-mestari on testannut Chevrolet Camaro ZL1 -autoaan ahkerasti ennen NASCAR-viikonloppua. Samalla tiimi on perehdyttänyt Räikköstä lajin erikoisuuksiin ja sääntöihin.

48 Cup Series -kisaa urallaan voittanut Denny Hamlin on varma siitä, ettei siirtymä tule olemaan näinkään kokeneelle kuskille helppo.

– Se on hieno mahdollisuus hänelle ja Trackhouselle, mutta ollakseen haastaja kisavoitosta, en usko sen olevan mahdollista, Hamlin sanoo suoraan Sports Illustrated -lehden mukaan.

Hamlinin mukaan NASCAR-kuskien taso on noussut viime vuosina korkeaksi lisääntyneen datan hyödyntämisen ansiosta.

– Minusta on hyvä juttu lajille, että se saa hyvää julkisuutta, mutta muuten en usko sen muuttavan lajin dynamiikkaa paljoakaan, Hamlin ennustaa.

– Uskon, että hän tulee olemaan nopea. Vauhtia riittää, mutta kisaaminen tulee olemaan prosessi, koska sillä ei ole väliä, kuinka paljon harjoittelet simulaattorilla tai montako testiä ajat. Kisaaminen on kisaamista, Suarez kommentoi Motorsport.comille.

– Se on erilaista eikä hän tunne kaikkia kuskeja. Hän ei tiedä, miten he kisaavat tai kuinka aggressiivisia he ovat, joten se vie vähän aikaa. Voit tuoda maailman parhaan kuskin, ja häneltäkin ottaa aikaa.