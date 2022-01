Kimi Räikköseltä suoraa puhetta F1-sarjan nykymeiningistä – "Kaikenlaista hevonpaskaa"

– On niin monia asioita, joissa ei ole mitään järkeä. Ainakaan minun päässäni, mitä täällä tapahtuu, Räikkönen sanoi.

– Kaikenlaista hevonpaskaa tapahtuu kaiken aikaa. Tiedämme sen, mutta kukaan ei sano sitä. Asioita, joita mielestäni ei edes pitäisi olla. Niin monet asiat ovat täällä feikkiä. Se on hyvä olla poissa. Henkisesti on hyvä olla pois kaikesta siitä hevonpaskasta, Räikkönen totesi.

– Tiedän, mitä odotan kun pääsen pois. Täällä on niin paljon (hevonpaskaa) kuin ihmiset näkevät ulkopuolelta, Räikkönen jatkoi.

Suomalaiskuski nosti esille, että raha on vaikuttanut suuresti formula ykkösiin.

– Raha on muuttanut asioita, kuten missä tahansa lajissa. Mitä enemmän rahaa laitat sisään, niin sitä enemmän on politiikkaa. Yleisesti sanottuna, missä tahansa maassa on olemassa pelejä, joista ihmiset eivät tiedä ennen kuin ovat sen sisällä, Räikkönen kertoi.