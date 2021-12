Kimi Räikkönen odottaa "elämää ilman aikatauluja" – jäyhä F1-kuski ei sulje pois tunteilua jäähyväisissä

– Hyvältä tuntuu. Odotan saavani tämän homman valmiiksi. Toivottavasti meillä on vauhtia ja voidaan pitää vähän hauskaa, mutta odotan saavani kauden valmiiksi ja elämää ilman aikatauluja, Räikkönen kuvaili torstaina gp-viikonlopun mediapäivänä.

– Maailmanmestaruuden voittaminen on tuloksellisesti katsoen paras, ehdottomasti. Se on syy, miksi kaikki täällä ovat. Mutta muitakin hyviä kisoja oli paljon, ja paljon huonojakin kisoja. Ja paljon hyviä muistoja, olen viettänyt ison osan elämästäni täällä. En tiedä onko se hyvä vai huono juttu, mutta sellaista se on. Tämä vaatii paljon ajastasi, mutta ei tämä koskaan ole ollut elämäni tärkein asia. Odotan normaalielämää, joka koittaa, Räikkönen jutusteli.